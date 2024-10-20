Сырский прибыл к вторгшимся на курскую землю войскам и заслушал командиров
Главком ВСУ Сырский заявил о работе с вторгшимися в Курскую область войсками
Главком ВСУ Сырский с командирами. Фото © Telegram / СИРСЬКИЙ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поработал в воинских частях и подразделениях, которые вторглись в Курскую область. По словам начальника, он выслушал командиров бригад в ходе своего обхода по военным точкам.
«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад», — рассказал Сырский в своём Telegram.
Командиры бригад также отчитались перед руководством и выдвинули свои предложения по дальнейшим действиям на фронте. Сырский заявил, что также принял некоторые решения.
Какие командные задачи на этот раз Сырский дал своим солдатам — неизвестно. Главное, что начальник ВСУ в целом вышел в люди после потери Угледара. Об освобождении города от киевских солдат стало известно 2 октября, а первый после этого приказ Сырский отдал только спустя два дня — 4 октября. На фоне крупных потерь он приказал солдатам усилить оборонительные позиции на восточном фронте в ДНР. На данный момент территория всё ещё контролируется украинскими боевиками.