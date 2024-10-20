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20 октября, 10:18

Сырский прибыл к вторгшимся на курскую землю войскам и заслушал командиров

Главком ВСУ Сырский заявил о работе с вторгшимися в Курскую область войсками

Главком ВСУ Сырский с командирами. Фото © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком ВСУ Сырский с командирами. Фото © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поработал в воинских частях и подразделениях, которые вторглись в Курскую область. По словам начальника, он выслушал командиров бригад в ходе своего обхода по военным точкам.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад», — рассказал Сырский в своём Telegram.

Командиры бригад также отчитались перед руководством и выдвинули свои предложения по дальнейшим действиям на фронте. Сырский заявил, что также принял некоторые решения.

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Какие командные задачи на этот раз Сырский дал своим солдатам — неизвестно. Главное, что начальник ВСУ в целом вышел в люди после потери Угледара. Об освобождении города от киевских солдат стало известно 2 октября, а первый после этого приказ Сырский отдал только спустя два дня — 4 октября. На фоне крупных потерь он приказал солдатам усилить оборонительные позиции на восточном фронте в ДНР. На данный момент территория всё ещё контролируется украинскими боевиками.

Наталья Афонина
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