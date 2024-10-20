Сырский прибыл к вторгшимся на курскую землю войскам и заслушал командиров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поработал в воинских частях и подразделениях, которые вторглись в Курскую область. По словам начальника, он выслушал командиров бригад в ходе своего обхода по военным точкам.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. Провёл работу непосредственно на командных пунктах бригад», — рассказал Сырский в своём Telegram.

Командиры бригад также отчитались перед руководством и выдвинули свои предложения по дальнейшим действиям на фронте. Сырский заявил, что также принял некоторые решения.