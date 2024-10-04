Сырский очнулся после потери Угледара и отдал первые приказы
Reuters: Главком ВСУ Сырский после потери Угледара приказал укрепить оборону
Командующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал первые распоряжения после утраты контроля над Угледаром. Согласно данным Reuters, он поручил усилить оборонительные позиции на восточном фронте в Донецкой Народной Республике, который всё ещё контролируется украинскими боевиками.
Сырский заявил, что работает в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая активно участвует в боевых действиях на покровском направлении. Он также сообщил, что предпринял несколько мер для укрепления обороны и повышения её эффективности.
Минобороны РФ официально объявило о полном освобождении Угледара 3 октября. Украинская сторона подтвердила сдачу города и отступление своих солдат.
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