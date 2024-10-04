Сырский очнулся после потери Угледара и отдал первые приказы

Командующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал первые распоряжения после утраты контроля над Угледаром. Согласно данным Reuters, он поручил усилить оборонительные позиции на восточном фронте в Донецкой Народной Республике, который всё ещё контролируется украинскими боевиками.

Сырский заявил, что работает в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая активно участвует в боевых действиях на покровском направлении. Он также сообщил, что предпринял несколько мер для укрепления обороны и повышения её эффективности.