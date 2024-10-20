Илон Маск выдал $1 миллион первому счастливчику
Сторонник Трампа получил миллион долларов от Илона Маска на акции в Пенсильвании
Американский миллиардер Илон Маск выдал первый миллион долларов. Деньги получил сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа. Видео вручения чека появилось в соцсети Х.
Илон Маск выдал чек на миллион долларов. Видео © X / MJTruthUltra
Крупную сумму забрал участник акции в поддержку Трампа в Пенсильвании, который даже не подозревал об обещании Маска. Мужчине вручили чек, потому что он подписал размещённую Илоном онлайн-петицию.
Напомним, что предпринимать каждый день пообещал раздавать круглые суммы всем, кто будет поддерживать кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Подобные розыгрыши продолжатся вплоть до выборов. Для участия необходимо выполнить только одно условие – подписать петицию.
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