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20 октября, 14:10

Илон Маск выдал $1 миллион первому счастливчику

Сторонник Трампа получил миллион долларов от Илона Маска на акции в Пенсильвании

Американский миллиардер Илон Маск выдал первый миллион долларов. Деньги получил сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа. Видео вручения чека появилось в соцсети Х.

Илон Маск выдал чек на миллион долларов. Видео © X / MJTruthUltra

Крупную сумму забрал участник акции в поддержку Трампа в Пенсильвании, который даже не подозревал об обещании Маска. Мужчине вручили чек, потому что он подписал размещённую Илоном онлайн-петицию.

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Напомним, что предпринимать каждый день пообещал раздавать круглые суммы всем, кто будет поддерживать кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Подобные розыгрыши продолжатся вплоть до выборов. Для участия необходимо выполнить только одно условие – подписать петицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Наталья Афонина
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