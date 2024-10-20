Илон Маск выдал $1 миллион первому счастливчику

Американский миллиардер Илон Маск выдал первый миллион долларов. Деньги получил сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа. Видео вручения чека появилось в соцсети Х.

Илон Маск выдал чек на миллион долларов. Видео © X / MJTruthUltra

Крупную сумму забрал участник акции в поддержку Трампа в Пенсильвании, который даже не подозревал об обещании Маска. Мужчине вручили чек, потому что он подписал размещённую Илоном онлайн-петицию.