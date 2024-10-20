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20 октября, 13:15

МВФ назвал новые сроки окончания СВО

МВФ: Конфликт на Украине сойдёт на нет только в последнем квартале 2025 года

Если боевые действия на Украине продлятся ещё год и завершатся лишь в последнем квартале 2025 года, то Киев ждут серьёзные экономические трудности. Об этом сказано в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Война сойдёт на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику», — сказано в тексте.

В МВФ полагают, что Украина не выживет без финансовых вливаний со стороны Запада. Основными проблемами страны специалисты назвали ужесточение мобилизации, падение зарплат, дефицит рабочей силы, ухудшение ситуации с энергобезопасностью. По мнению МВФ, Киеву необходимо пересмотреть налоговую политику в сторону ужесточения, а западным странам подумать о новых траншах на Украину.

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Ранее в октябре МВФ одобрил выделение очередного транша Украине. На данный раз его размер составит $1,1 млрд. Информация следует из заявления фонда.

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Татьяна Миссуми
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