МВФ назвал новые сроки окончания СВО

Если боевые действия на Украине продлятся ещё год и завершатся лишь в последнем квартале 2025 года, то Киев ждут серьёзные экономические трудности. Об этом сказано в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Война сойдёт на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику», — сказано в тексте.

В МВФ полагают, что Украина не выживет без финансовых вливаний со стороны Запада. Основными проблемами страны специалисты назвали ужесточение мобилизации, падение зарплат, дефицит рабочей силы, ухудшение ситуации с энергобезопасностью. По мнению МВФ, Киеву необходимо пересмотреть налоговую политику в сторону ужесточения, а западным странам подумать о новых траншах на Украину.