Психолог и бессонница: Тренер «Краснодара» раскрыл способ избегать жёлтых карточек

Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев после встречи 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» отметил, что стремится больше не получать жёлтые карточки во время игр. В последнем матче с красно-белыми он схлопотал аж пятое предупреждение в этом сезоне.

«Как я с этим живу? Хожу к психологу, не сплю ночами. Я, может быть, излишне эмоциональный, стараюсь держаться, но не получается. Я за свои жёлтые карточки плачу штрафы и смотрю матчи с трибуны. Вот моё наказание. Нравится ли мне их получать? Нет. Но можете спросить у арбитров, я им никогда не грубил и никогда не оскорблял», — заявил Мусаев в беседе с «Газетой.ru».