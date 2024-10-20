Ювелиры обманывают россиян, продавая им ювелирку втридорога под видом «метеоритного железа»

Ювелиры разводят россиян, продавая им украшения с метеоритом. Вместо космического тела мастера «толкают» обычные камни, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Процесс добычи «метеорита», его обработки и изготовления украшений. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Российские специалисты создают ювелирку из метеоритов. На их поиски они выходят в ближайшие леса у дома — убеждают, что на самом деле любая местность усыпана космическими телами, просто их нужно отыскать. После — продают украшения за 100–200 тысяч рублей.







Как рассказал телеграм-каналу геммолог Алексей Туев, отличить метеорит от обычного камня довольно сложно: космические тела очень похожи на руды и обычные металлы. Визуально определить это никак нельзя, только с помощью химического анализа в лаборатории. Не помогут в поисках «космоса» и металлоискатели — они могут реагировать на всё подряд. Визуально метеорит обладает необычным рисунком внутри, но и за это цепляться нельзя: талантливые мастера искусно подделывают этот узор. Единственное, что может выдать внеземного гостя, — оплавленные края.

Геммолог также подчёркивает, что метеориты по нашей стране разбросаны отнюдь не везде. Цепляться надо за подтверждённые случаи: так, эксперт уверяет, больше всего находок можно обнаружить на Дальнем Востоке в Приморском крае. В 1947 году там упал Сихотэ-Алинский метеорит, разрушившийся при входе в атмосферу и выпавший в виде метеоритного дождя. Небесные кусочки находят в той местности до сих пор.