Как побороть осеннее уныние и упадок сил: 5 секретов от эксперта по мотивации

Осенью многие люди чувствуют упадок сил и отсутствие мотивации что-либо делать. Хочется целыми днями лежать в кровати, укрывшись пледом, однако дела не ждут. Справиться с хандрой и поднять себе настроение можно при помощи нескольких правил. О них подробнее рассказал эксперт по мотивации и личной эффективности Дмитрий Чешев.

По его словам, следует планировать свой день так, чтобы большие дела чаще чередовались с более простыми задачами. Переключение не даст заскучать и поможет сохранить позитивный настрой до конца рабочего дня. Кроме того, нельзя позволять себе валяться сутки напролёт. Важно продолжать вести активный образ. Поднять настроение помогут прогулки, занятия спортом, культурные события и встречи с друзьями.

«Если вы что-то планировали, долго откладывали, — самое время начать. Тем более что осень — старт нового делового и учебного сезона. Это подходящий момент сконцентрироваться на реализации новых проектов и идей», — отметил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Можно также сделать старые дела новым образом. Например, при работе на удалёнке будет неплохо сменить домашний интерьер на кафе. Это поможет разнообразить рутину и включиться активно в процесс.