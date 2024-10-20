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20 октября, 13:25

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир АТР в Алма-Ате

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / ЕРА

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / ЕРА

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Алма-Ате. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу российского спортсмена.

После победы 28-летний Хачанов стал обладателем семи титулов под эгидой организации. Ранее его наилучшим результатом был выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). Также россиянин выигрывал серебро во время Олимпийских Игр в 2021 году.

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Также сообщалось, что итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале выставочного теннисного турнира «Шлем шести королей», который проходил в Эр-Рияде. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Татьяна Миссуми
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