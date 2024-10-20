Российский теннисист Хачанов выиграл турнир АТР в Алма-Ате

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Алма-Ате. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу российского спортсмена.

После победы 28-летний Хачанов стал обладателем семи титулов под эгидой организации. Ранее его наилучшим результатом был выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). Также россиянин выигрывал серебро во время Олимпийских Игр в 2021 году.