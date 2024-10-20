Синнер оказался сильнее всех в самом богатом теннисном турнире в Эр-Рияде
Синнер обыграл Алькараса в финале турнира «Шлем шести королей» и получил $6 млн
Янник Синнер. Обложка © X / Jannik Sinner
Итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале выставочного теннисного турнира «Шлем шести королей», который проходил в Эр-Рияде. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
За победу в этом турнире он получил рекордные шесть миллионов долларов, что является самым высоким призовым фондом в истории тенниса и почти вдвое превышает вознаграждение для победителя турнира Большого шлема.
Третье место в турнире занял серб Новак Джокович, который обыграл Рафаэля Надаля. Испанец ранее объявил о завершении карьеры и отметил, что его последним турниром станет «Финал восьми» Кубка Дэвиса, который пройдёт в ноябре в Малаге.
Ранее появилась информация о том, что Синнер сделал предложение руки и сердца российской теннисистке Анне Калинской. Это якобы произошло на вечеринке в Нью-Йорке по окончанию US Open. Позже девушка назвала информацию о помолвке со спортсменом фейком.