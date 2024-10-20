Синнер оказался сильнее всех в самом богатом теннисном турнире в Эр-Рияде

Итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале выставочного теннисного турнира «Шлем шести королей», который проходил в Эр-Рияде. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

За победу в этом турнире он получил рекордные шесть миллионов долларов, что является самым высоким призовым фондом в истории тенниса и почти вдвое превышает вознаграждение для победителя турнира Большого шлема.