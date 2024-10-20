В США не прогнозируют сценария победы Украины в противостоянии с Россией, говорится в статье Bloomberg . Там также отмечается, что европейские государства, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся к завершению конфликта на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ твёрдо уверена в своей победе в конфликте, инициированном Западом через Украину. Глава МИД отметил, что «война, развязанная как против России, так и против международного права, будет проиграна». Он также подчеркнул, что западным государствам необходимо придерживаться устава организации, который был утверждён много лет назад, не пытаясь его изменить.