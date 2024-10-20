«Даже если Харрис победит»: В США предрекли Зеленскому 100-процентный проигрыш
Bloomberg: В США не видят сценария победы Украины над Россией
В США не прогнозируют сценария победы Украины в противостоянии с Россией, говорится в статье Bloomberg. Там также отмечается, что европейские государства, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся к завершению конфликта на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.
«Даже если Камала Харрис станет президентом, вероятно, она будет добиваться сделки ради завершения войны, поскольку Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на американскую поддержку на сумму 175 миллиардов долларов», — говорится в статье.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ твёрдо уверена в своей победе в конфликте, инициированном Западом через Украину. Глава МИД отметил, что «война, развязанная как против России, так и против международного права, будет проиграна». Он также подчеркнул, что западным государствам необходимо придерживаться устава организации, который был утверждён много лет назад, не пытаясь его изменить.
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