В Госдуме заявили, что Зеленский «планом победы» запустил крах Украины и свой личный

Поэтому все постепенно начинают требовать от Зеленского начинать переговоры, но Зеленский сделать этого не сможет. Поэтому ждём в ближайшее время очередного госпереворота на Украине и смещения Зеленского с поста президента. Он вообще-то президентом фактически не является — сейчас он просто гражданин, потому что полномочия его давно истекли. Он профессиональный актёр и заигрался в этой роли уже очень давно.