В Госдуме заявили, что Зеленский «планом победы» запустил крах Украины и свой личный
Депутат Свинцов: Западные политики не станут принимать план Зеленского
Папка с «мирным планом» Зеленского. Обложка © Telegram/УНИАН
«План победы» Владимира Зеленского ожидаемо вызвал абсолютный отрицательный эффект на Западе, поскольку в этом документе косвенно говорится о «начале Третьей мировой войны». Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя сдержанную реакцию «партнёров» Киева на план.
По мнению парламентария, западные политики ни в каком здравом смысле не будут принимать план Зеленского, поскольку понимают, что конфликт проигран, и дальше — при эскалации — им самим придётся вступить на поле боя. При таком сценарии европейская экономика будет уничтожена самым современным российским вооружением.
Есть ряд политиков, которые требуют принять Украину в НАТО, требуют начать Третью мировую войну, но таких единицы. И даже президент США Джо Байден, хоть он и не отличается здравомыслием в последнее время, понимает, что план Зеленского не может быть принят за основу, отмечает Свинцов.
Поэтому все постепенно начинают требовать от Зеленского начинать переговоры, но Зеленский сделать этого не сможет. Поэтому ждём в ближайшее время очередного госпереворота на Украине и смещения Зеленского с поста президента. Он вообще-то президентом фактически не является — сейчас он просто гражданин, потому что полномочия его давно истекли. Он профессиональный актёр и заигрался в этой роли уже очень давно.
Депутат прогнозирует, что в случае госпереворота произойдёт полный раздел Украины, и восстановлена страна уже не будет.
Напомним, что 16 октября Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений (их содержание, кстати, уже разболтал Подоляк). В Госдуме выступление Зеленского назвали бенефисом в театре марионеток, а сам план — белогорячечным бредом. На Западе же отреагировали сдержанно, а некоторые даже призвали к миру.