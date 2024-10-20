Зима придёт в Москву с опозданием

Зима в Москву придёт на 20 дней позже обычного. Суровый холод можно будет встретить в столице в начале декабря, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram.

«В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдёт гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата», — заявил Тишковец.

В последние десятилетия осень достаточно сильно растянулась. Сезон увеличился примерно на 20 дней. Из-за этого в столице сокращается продолжительность холодного времени года. Данная тенденция, скорее всего, повториться и в текущем году. В зимний период произойдёт переход среднесуточной температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям, а снежный покров появится лишь в начале декабря.