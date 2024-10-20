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20 октября, 14:13

«Детищу» Маска предрекли гибель в случае победы Харрис

Бизнесмен Дотком допустил конец соцсети X, если на выборах в США победит Харрис

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР

Если президентские выборы в США выиграет Камала Харрис, то для соцсети Х, которой владеет миллиардер Илон Маск, придёт конец. Так считает основатель файлообменников Megaupload и Mega, предприниматель Ким Шмитц, известный под именем Ким Дотком.

«Если Харрис победит, X умрёт», — коротко написал Дотком на своей странице в соцсети Х.

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Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, от республиканцев — Дональд Трамп. Ранее Дотком назвал президента РФ Владимира Путина гроссмейстером после того, как российский политик отметил «заразительный смех» Харрис, комментируя предполагаемые итоги выборов в США.

Татьяна Миссуми
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