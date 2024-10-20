«Детищу» Маска предрекли гибель в случае победы Харрис

Если президентские выборы в США выиграет Камала Харрис, то для соцсети Х, которой владеет миллиардер Илон Маск, придёт конец. Так считает основатель файлообменников Megaupload и Mega, предприниматель Ким Шмитц, известный под именем Ким Дотком.

«Если Харрис победит, X умрёт», — коротко написал Дотком на своей странице в соцсети Х.