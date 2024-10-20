Наташа Королёва задобрила невестку-стриптизёршу после унижений и растоптанной фаты на свадьбе

Певица Наташа Королёва потратила два миллиона на медовый месяц сына Архипа Глушко. Юноша отправился в путешествие со своей новоиспечённой супругой, стриптизёршей Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). На отдых с парой поехала и сама исполнительница.

«Я примазалась к молодожёнам. Поехала под шумок», — сообщила Королёва в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Место для релакса выбрали стандартное — Мальдивы. В итоге на дорогом курорте веселился не только Архип и Меллиса, но и Наташа, а главное — всё за счёт Королёвой. Певица не любит экономить на ребёнке, поэтому и супругу красавицу, и виллу с бассейном ему организовала. В итоге отдых вышел на приличную сумму.