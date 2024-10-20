Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 15:06

Наташа Королёва задобрила невестку-стриптизёршу после унижений и растоптанной фаты на свадьбе

Наташа Королёва потратила 2 млн на медовый месяц сына и невестки-стриптизёрши

Наташа Королёва. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Наташа Королёва. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певица Наташа Королёва потратила два миллиона на медовый месяц сына Архипа Глушко. Юноша отправился в путешествие со своей новоиспечённой супругой, стриптизёршей Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). На отдых с парой поехала и сама исполнительница.

«Я примазалась к молодожёнам. Поехала под шумок», — сообщила Королёва в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Место для релакса выбрали стандартное — Мальдивы. В итоге на дорогом курорте веселился не только Архип и Меллиса, но и Наташа, а главное — всё за счёт Королёвой. Певица не любит экономить на ребёнке, поэтому и супругу красавицу, и виллу с бассейном ему организовала. В итоге отдых вышел на приличную сумму.

Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах
Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах

Ранее Life.ru опубликовал кадры со свадьбы Архипа и Мелиссы, на которых видно, как Наташа Королёва наступает на фату невесты. Кстати, торжественная церемония прошла в годовщину бракосочетания самой певицы с Сергеем Глушко.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Наталья Королева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров