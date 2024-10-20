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20 октября, 15:09

Пьяный литовский пироманьяк за ночь поджёг здания Генпрокуратуры и Минобороны в Вильнюсе

В Литве нетрезвый мужчина поджёг здание Министерства обороны

Осенний Вильнюс. Фото © turcalendar.ru

Осенний Вильнюс. Фото © turcalendar.ru

Подозреваемый в поджоге здания Министерства обороны Литвы в Вильнюсе 40-летний литовец воскресным утром, будучи пьяным, поджёг ещё три точки на карте. В их числе оказалась и Генпрокуратура республики, рассказали в полицейском департаменте, сообщение из которого приводит портал LRT.

«Около 05.40 (совпадает с мск) 20 октября в Вильнюсе по улице Ринктинес нетрезвый — 0,63 промилле алкоголя в крови — мужчина 1984 года рождения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания генеральной прокуратуры Литвы, в ходе чего горели и дымились деревянные конструкции крыши», — рассказали в правоохранительных органах.

После первого поджога мужчина не успокоился и уже через полчаса подпалил дверь подъезда трёхэтажного дома. Спустя ещё полтора часа поджигатель окутал пламенем мусорный бак, который он сам притащил к входной двери здания службы по защите прав детей и усыновлению. После этого он пошёл поджигать литовское Министерство обороны.

Сейчас пироманьяк находится в руках полиции, в его отношении проводят досудебное расследование.

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Владимир Озеров
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