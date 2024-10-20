Мал золотник, да дорог: В России подорожает увеличение члена

Увеличить член в России станет дороже на 5–10% уже в этом году. Об этом сообщает Mash.

Выяснилось, что мужчины делают инъекции гиалуроновой кислоты для увеличения головки полового члена. Этот волшебный укол стоит 50 тыс. рублей и эффект от него сохраняется всего на полгода. Затем всё возвращается на свои места. Препарат, который используется для этих инъекций, закупают в Англии и Швейцарии, и с каждым днём доставка становится всё более сложной. Поэтому клиники предупреждают о вероятном повышении цен на 5—10%.

Цены увеличатся и на фаллопротезирование — это процедура, при которой устанавливают импланты для улучшения функциональности. Стоимость составляет около 150 тыс. рублей за установку и около 750 тыс. рублей за сам материал. Последний поставляют из Америки и Аргентины, что затрудняет логистику. Фаллопротезы отечественного производства из Ростова и Красулина не вызывают у пациентов восторга, поскольку им не хватает эффекта.