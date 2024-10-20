Учёный рассказал, почему не стоит хранить хлеб в холодильнике

Некоторые россияне хранят хлеб в холодильнике. Считается, что так изделие дольше сохраняет свою свежесть, однако это не так. Научно доказано, что очерствение хлеба происходит при температуре от 0 до +10 градусов. Поэтому холодильник не убережёт буханку от порчи. Об этом заявил «Газете.ru» преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

«Оптимальная температура хранения хлеба — это +20…+25 градусов. При температуре около +60 градусов или при заморозке хлеб практически не черствеет, поскольку при этих условиях не происходит ретроградации (старения) крахмала. Но при такой высокой температуре происходит ухудшение органолептических свойств хлебобулочных изделий, а замораживание не всегда возможно», — объяснил он.

По словам учёного, хлеб лучше хранить в полиэтиленовом пакете с отверстиями, в тканевом мешке или в бумажной упаковке. В плотном закрытом пакете влаге некуда будет испаряться, и она будет оседать на хлебе, вызывая плесень. В слишком открытой упаковке хлеб быстро превратится в камень. Кроме того, он может впитать в себя неприятные запахи.