Россиянам рассказали, какая сумма долга может сорвать поездку за границу

Просрочка по кредиту, задолженность по алиментам и даже неоплаченные услуги ЖКХ — всё это может сорвать поездку за границу. О том, какие суммы могут привести к запрету на выезд, рассказали в SHOT ПРОВЕРКЕ.

Стало известно, какая сумма долга может сорвать поездку за границу. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Ограничения могут наложить, если сумма долга: от 10 тысяч — по алиментам или возмещению ущерба, от 30 тысяч — в иных случаях. Кроме того, запрет на выезд накладывают и за неисполнение требований неимущественного характера. Например, если суд предписал снести самовольную постройку, но это не было сделано.

Ограничения действуют до шести месяцев, но приставы могут вынести постановление повторно. Досрочно можно снять запрет только при погашении долга, чтобы его отменить нужно постановление пристава.