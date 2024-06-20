Россиянам раскрыли четыре способа снятия запрета на выезд за рубеж

Из России могут не выпустить за рубеж, если у гражданина есть долг перед налоговой службой на сумму в 30 тысяч рублей и более. Юрист Владимир Ковалев в интервью "Газете.ru" прокомментировал возможный запрет на выезд за пределы РФ для блогерши Анастасии Ивлеевой и назвал четыре способа, как избавиться от этого ограничения.

Собеседник издания сообщил, что первым способом является погашение задолженности, однако в этом случае нужно понять, где взять необходимую сумму. Согласно второму варианту, следует добиться отмены исполнительного документа или судебного акта, но данный процесс может затянуться на годы.

Если человек не может единовременно погасить весь долг и ему нужно время, то тогда можно попробовать договориться с налоговой. В случае если должник смог обосновать необходимость отсрочки или рассрочки, предоставил залог, оформил бумаги и прошёл специальную бюрократическую процедуру, исполнительное производство приостанавливается после принятия решения налоговой инспекции о предоставлении отсрочки/рассрочки.

Помимо того, основатель и управляющий партнёр юридической компании "Ковалев и партнёры" предложил в качестве четвёртого способа попытку договориться с судебными приставами. Если у должника всё получится, то принятие обеспечительных мер может быть отложено на срок до десяти дней.

"Приостановлено может быть и само исполнительное производство — соответствующие случаи описаны в ст. 40 ФЗ "Об исполнительном производстве", но абсолютное их большинство неприменимы или крайне малореалистичны", — заключил Ковалев.