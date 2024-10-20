Эксперт назвал два главных правила по спасению утопающего смартфона

Если телефон упал в воду, в первую очередь необходимо достать его оттуда как можно быстрее. При этом устройство нельзя заряжать сразу после извлечения — это может привести к необратимым повреждениям. Об этом предупредил менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«В первую очередь важно осушить телефон с помощью мягкой безворсовой ткани или сухой салфетки, не забывая про разъёмы и порты. После <...> можно извлечь лоток для сим-карты. Не используйте сжатый воздух или моющие средства, даже если <...> остались загрязнения. Если телефон был подключён к другому устройству проводом, отсоедините его. Не пытайтесь заряжать телефон, <...> это может привести к его повреждению», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Второй этап — проверить степень водозащиты телефона, эта информация есть в Сети, и она позволит понять, насколько высока вероятность того, что гаджет получил серьёзные повреждения. К примеру, устройства с типом IP67 могут пережить непродолжительное погружение, а при IP68 c телефоном можно без опасений погружаться на глубину полтора метра на полчаса.

Перед тем как доставать из устройства сим-карту, нужно убедиться, что на нём нет пыли и влаги. Некоторые девайсы снабжены для этого специальным индикатором контакта с жидкостью. Сушить устройство феном или другими приспособлениями, создающими быстрый поток воздуха, не стоит: есть риск угробить железо телефона. Лучше всего оставить «утопленника» сушиться самого по себе в прохладном и сухом месте.

По завершении всех вышеуказанных процедур мобильный нужно оставить на ровной поверхности в тёплом помещении. Перед включением стоит выждать порядка пяти часов, как правило, этого достаточно для испарения влаги. Если телефон всё равно не включается, его нужно нести в сервисный центр. Разбирать устройство самостоятельно, не обладая нужными инструментами и умениями, не нужно — скорее всего, так вы сделаете только хуже.