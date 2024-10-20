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20 октября, 16:33

Останки «дитяти инцеста» из ледникового периода обнаружили на юге Италии

Археологи обнаружили на юге Италии останки мальчика, умершего 17 тысяч лет назад

Археологи на юге Италии нашли останки ребёнка, жившего в ледниковый период примерно 17 тысяч лет назад. Об этом сообщает журнал Nature Communications. Исследователи выяснили, что скелет принадлежал мальчику, который умер в возрасте полутора лет из-за проблем с сердцем.

Археолог Мауро Калаттини отметил, что кости были обнаружены в пещере Гротта-дель-мур в Монополи. Само захоронение было найдено ещё в 1998 году, однако полное исследование и геномный анализ завершились лишь недавно.

ДНК-анализ выявил, что родители мальчика были близкородственными, вероятно, братом и сестрой. Изучив зубы мальчика, учёные также обнаружили у него другие врождённые аномалии, вероятно, вызванные плохим состоянием здоровья его матери.

Кроме медицинских результатов, анализ ДНК помог восстановить внешность ребёнка: у него были голубые глаза, тёмная кожа и кудрявые тёмные волосы. Эти данные предоставили дополнительные сведения о древних людях, населяющих данный регион.

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А на территории Польши археологи недавно обнаружили «ребёнка-вампира» в ходе раскопок в городе Хелм. Учёные нашли обезглавленный скелет, который был засыпан камнями. Рядом с останками исследователи обнаружили кости другого ребёнка, который выглядел вполне нормальным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Александра Мышляева
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