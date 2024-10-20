Россиянам рассказали, как отличить натуральный сок от разбавленного с добавлением сахара

Если в составе напитка указано меньше 100% сока фруктов, ягод или овощей — можно быть уверенным, что продукт был разбавлен водой и содержит добавленные сахара. Также на упаковке натурального сока часто пишут «без добавленного сахара» и «без консервантов». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Он отметил, что напитки с добавлением сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов приносят вред организму и негативно влияют на здоровье, поэтому их лучше избегать. Ещё один маркер пастеризованного сока — длительный срок хранения. При выборе продукта важно обращать внимание и на условия хранения: упаковка должна защищать содержимое от света, так как солнечные лучи разрушают витамины и полезные вещества.