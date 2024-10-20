Решил побаловать себя 3 млрд: Раскрыты подробности дела против экс-главы банка "ФК Открытие"

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в том, что разрешил самому себе взять кредит на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.

«По версии следствия, на такую сумму [три миллиарда рублей] бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев ещё в 2020 году уехал за границу», — говорится в материале.

МВД РФ собирается начать международный розыск Ромаева через Интерпол.