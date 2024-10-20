Звездопад Ориониды смогут увидеть земляне в ночь на 21 октября
Метеорный поток Ориониды достигнет своего максимума активности в ночь на понедельник, 21 октября. Его можно будет наблюдать с полуночи до рассвета на юго-восточном горизонте. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.
«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. <...> Активность потока часто остаётся почти на одном уровне в течение нескольких последующих ночей после пика. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — сказали в планетарии, отметив, ожидается 15 метеоров в час.
Там уточнили, что 21-22 октября Луна будет находиться в фазе последней четверти и будет ярко светить рядом с радиантом Орионид, что может затруднить наблюдение за ними.
Ориониды образуются из потока частиц, оставленных кометой Галлея (1Р/Halley). Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, а её орбита дважды пересекает земную, что позволяет наблюдать два метеорных потока: весной — Майские Аквариды и осенью — Ориониды.
Ранее Луна оказалась в своей самой близкой точке к Земле, создавая впечатляющее суперлуние. Диск Луны был самым большим в году из-за совпадения полнолуния с перигеем — прохождением спутником Земли самой близкой точки к нашей планете. Life.ru публиковал фото.
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