Сербия продолжит выступать против антироссийских санкций и не будет уничтожать памятники советским воинам в угоду западной политике. Об этом заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин.

«Мы — единственный народ в Европе, который благодаря президенту Александру Вучичу не ввёл и не введёт санкции против РФ. Мы за тысячи погибших красноармейцев не «вернём долг» так, что снесём их памятники или так, что введём санкции или что запретим собираться на 80-летие свободы, которую они принесли, мы не будем настолько подлыми, чтобы запрещать советским освободителям присутствовать на праздновании годовщины освобождения Аушвица», — приводит слова чиновника его пресс-служба.

Вулин подчеркнул, что Сербия никогда не пойдёт на переписывание истории или принижение роли СССР в победе над фашизмом. По его словам, очень важно помнить подвиг Красной Армии. Вулин добавил, что его страна всегда будет оставаться на стороне победителей вместе с Россией.