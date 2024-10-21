На Украине возбудили дело по факту поджога храма УПЦ

На Украине возбудили уголовное дело в связи с поджогом храма канонической украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«По моим обращениям было возбуждено сразу два уголовных дела. Первое — по факту поджога храма УПЦ в селе Старые Кошары на Волыни, который совершил последователь ПЦУ (Депутат заявил об этом 26 сентября — Прим. Life.ru)… В рамках досудебного расследования по поджогу храма полиция назначила экспертизы», — написал Дмитрук у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что ещё одно дело завели по факту превышения полицейскими полномочий во время мобилизации в Чернигове.