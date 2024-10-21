На Украине возбудили дело по факту поджога храма УПЦ
Депутат Дмитрук: На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ на Волыни
На Украине возбудили уголовное дело в связи с поджогом храма канонической украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«По моим обращениям было возбуждено сразу два уголовных дела. Первое — по факту поджога храма УПЦ в селе Старые Кошары на Волыни, который совершил последователь ПЦУ (Депутат заявил об этом 26 сентября — Прим. Life.ru)… В рамках досудебного расследования по поджогу храма полиция назначила экспертизы», — написал Дмитрук у себя в телеграм-канале.
Он отметил, что ещё одно дело завели по факту превышения полицейскими полномочий во время мобилизации в Чернигове.
А ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 17 октября в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей вынудили покинуть помещения и начали изымать у них телефоны, не давая возможности зафиксировать происходящее. Камеры видеонаблюдения также были демонтированы. Против прихожан раскольники применяли перцовые баллончики и огнестрельное оружие, однако те оказали ожесточенное сопротивление.
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