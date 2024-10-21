«Слишком много отвлекаемся»: Осинькин прямо на поле напихал игрокам «Крыльев» за упущенную победу
Тренер «Крыльев» Осинькин жёстко поговорил с игроками из-за упущенной победы
Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прямо на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге объяснил игрокам причины упущенной победы над «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ.
Самарский клуб, ведя в счёте 2:0 во втором тайме, позволил сопернику сравнять счёт в компенсированное время на 93 минуте, что вызвало разочарование у Осинькина. С 68-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Фернандо Костанцы и пропустили два мяча. Тренер эмоционально пообщался с игроками, подчёркнув важность концентрации до самого конца игры.
Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча с «Оренбургом». Видео © Telegram / ПФК «Крылья Советов»
После 12-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице, в то время как «Оренбург» находится на 15-й позиции. В следующих матчах команды в рамках Кубка России сыграют в Самаре с московским «Динамо» и в Оренбурге «Химками» соответственно.
Ранее «Краснодар» в Москве обыграл «Спартак» со счётом 3:0 в рамках матча РПЛ. По завершении 12-ти туров «быки» впервые в истории клуба набрали 30 очков, сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.