«Слишком много отвлекаемся»: Осинькин прямо на поле напихал игрокам «Крыльев» за упущенную победу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прямо на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге объяснил игрокам причины упущенной победы над «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ.

Самарский клуб, ведя в счёте 2:0 во втором тайме, позволил сопернику сравнять счёт в компенсированное время на 93 минуте, что вызвало разочарование у Осинькина. С 68-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Фернандо Костанцы и пропустили два мяча. Тренер эмоционально пообщался с игроками, подчёркнув важность концентрации до самого конца игры.

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча с «Оренбургом». Видео © Telegram / ПФК «Крылья Советов»