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20 октября, 22:06

Журналисты увидели вхождение экономики США в новый суперцикл

BI: США вступили в новый суперцикл, грозящий перераспределением финпотоков

Долларовая купюра США. Обложка © flickr / Carlos Maycotte Castañeda

Долларовая купюра США. Обложка © flickr / Carlos Maycotte Castañeda

Экономика США вступила в новый суперцикл, который предвещает глобальное перераспределение финансовых потоков. Признаки нового этапа проявляются в результатах финансовой политики Вашингтона, которые оказались противоположны ожиданиям экспертов. Об этом пишет интернет-журнал Business Insider (BI).

Ключевой особенностью текущего суперцикла может стать высокая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США, сопровождаемая инфляционными рисками, а также последствиями мировой политической и экономической нестабильности.

Это выделяет нынешний цикл на фоне предыдущего, который начался с радикального снижения процентной ставки ФРС до нуля. Такое решение стало сильным ударом для мировой финансовой системы, вызвав падение цен на казначейские облигации США и заставив инвесторов столкнуться с большими рисками.

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Артём Гапоненко
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