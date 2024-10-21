Журналисты увидели вхождение экономики США в новый суперцикл
BI: США вступили в новый суперцикл, грозящий перераспределением финпотоков
Долларовая купюра США. Обложка © flickr / Carlos Maycotte Castañeda
Экономика США вступила в новый суперцикл, который предвещает глобальное перераспределение финансовых потоков. Признаки нового этапа проявляются в результатах финансовой политики Вашингтона, которые оказались противоположны ожиданиям экспертов. Об этом пишет интернет-журнал Business Insider (BI).
Ключевой особенностью текущего суперцикла может стать высокая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США, сопровождаемая инфляционными рисками, а также последствиями мировой политической и экономической нестабильности.
Это выделяет нынешний цикл на фоне предыдущего, который начался с радикального снижения процентной ставки ФРС до нуля. Такое решение стало сильным ударом для мировой финансовой системы, вызвав падение цен на казначейские облигации США и заставив инвесторов столкнуться с большими рисками.
Ранее россиянам рассказали, стоит ли сейчас закупаться долларами и евро. Эксперт по фондовому рынку отметил, что сейчас не лучший для инвестиций в валюту момент.