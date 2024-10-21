Санкции против России ударили по западным авиакомпаниям и Китаю
SCMP: Западные авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за неба России
Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай из-за закрытого для них из-за санкций российского воздушного пространства. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Основной причиной изменения маршрутов называют экономическую нецелесообразность альтернативных путей. Так, Virgin Atlantic объявила о приостановке полётов между Шанхаем и Лондоном спустя 25 лет, а British Airways сократила рейсы между Лондоном и Пекином. Сокращения также затронули авиакомпании из Швеции, Австралии и Германии.
«Авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолёы на других, более прибыльных, направлениях, к которым, например, относятся трансатлантические маршруты», — отметил директор по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Деннис Лау, Asian Sky Group.
Ранее стало известно, что страны Запада продолжают приобретать топливо из России вопреки санкционным ограничениям. Это происходит из-за лазейки в установленных ограничениях. Процесс покупки топлива до сих пор активен благодаря трём нефтеперерабатывающим заводам на территории Турции.
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