Нутрициолог опровергла миф о чудо-свойствах вина и коньяка в борьбе с отёками

Начинать утро с бокала вина — не самая лучшая идея для тех, кого заботит состояние своего здоровья. Этот алкогольный напиток действительно содержит набор полезных для организма микроэлементов, но их количество столь невелико, что нужно выпить несколько литров для хоть какого-то эффекта. Однако при таком сценарии недалеко и до алкоголизма, предупредила Life.ru нутрициолог Лариса Никитина.

Так специалист по питанию прокомментировала призыв некоторых интернет-экспертов баловать себя небольшой дозой спиртного утром, а не по вечерам. В этом случае, уверяют они, можно избежать отёков. Собеседница издания рассказала, что в одном литре вина содержится шесть миллиграммов нужного коже ресвератрола. Однако ощутимый результат появится лишь от 1000 миллиграммов этого вещества в сутки.

Бокальчик вина никто не отменяет, если вы в хорошей компании, у вас романтическое свидание, на столе горят свечи, пару бокалов красного вина медленно, с хорошим ужином. Это не для того, чтобы напиться, это не для того, чтобы вылечиться. Лариса Никитина Нутрициолог

То же самое касается и коньяка, продолжила нутрициолог. Например, 50 граммов крепкого алкоголя на свидании с продолжением лишь раскрепостят партнёров, расширят сосуды и позволят крови прилить «туда, куда надо». Этот напиток пьют малыми дозами для наслаждения, а не чтобы напиться. Впрочем, редко кто останавливается лишь на одной лишь стопке.

«Если вы хотите как-то оздоровиться, соблюдайте правильный режим дня, режим питания, режим употребления спиртных напитков и принимайте витамины», — подытожила Никитина.