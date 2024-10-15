Онколог раскрыл, как пара бокалов вина может увеличить риск рака груди на 20% Врач Романов: Рак груди не возникает из-за пирсинга или тесного белья 15 октября, 12:16 Употребление одного алкогольного напитка в день увеличивает риск развития рака груди на 7–10%. Обложка © freepik.com / master1305

15 октября — Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Это самый распространённый вид онкозаболеваний среди всех злокачественных новообразований у женщин и второй — среди онкопатологий в целом. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru развеял главные мифы о заболевании.

Миф 1: Рак груди возникает из-за косточек от бюстгальтера и тесного белья

По словам врача, в настоящее время нет данных о том, что механическая травма или хроническая травматизация груди может стать достоверной причиной развития рака (именно рака, потому что некоторые саркомы, например, развиваются в местах, подвергшихся травме). Но это не значит, что травма (а сильное давление элементами одежды тоже можно посчитать за травму) груди абсолютно безопасна — как минимум она способна нарушить нормальное кровоснабжение органа, что может ухудшить его функцию.

Миф 2: Рак груди возникает из-за высоких температур

Возникновение рака груди из-за жара, высоких температур, например если долго и часто стоять у плиты, тоже не происходит. Аналогично первому мифу, термическая травма не должна стать причиной развития рака, но и полезной её тоже назвать нельзя.

Миф 3: Рак груди возникает из-за пирсинга

Данных, подтверждающих эту гипотезу, нет. Следствием пирсинга могут стать аллергическая реакция, воспаление и/или инфицирование данной области, но не развитие рака. При этом в Интернете можно найти описания отдельных случаев, когда, к примеру, у 24-летней девушки без семейного анамнеза онкологических заболеваний спустя восемь месяцев после пирсинга сосков появились первые признаки болезни Педжета, то есть рака соскового комплекса, или, например, случая развития рака языка у мужчины 26 лет, что в данном возрасте никак нельзя назвать типичным.

Миф 4: Рак груди возникает из-за аборта

Возникновение рака груди из-за аборта тоже не подтверждено. Однако, по словам Романова, направление мыслей в целом верное, ведь определённая доля таких заболеваний имеет причиной гормональные нарушения.

В частности, употребление одного алкогольного напитка в день увеличивает риск развития рака груди на 7–10%, 2-3 доз — на 20%. Похожую роль могут сыграть избыточная масса тела, отсутствие физической активности, отказ от беременности до 30 лет, отказ от грудного вскармливания (причём оптимальная его продолжительность с этой точки зрения — год и более), использование оральных контрацептивов (причём повышенная вероятность сохраняется в течение 10 лет после окончания их применения, а потом нормализуется) и ряд вариантов постменопаузальной гормональной терапии. Денис Романов Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

На протяжении многих лет рак груди уносит жизнь тысяч представительниц женского пола. Даже богатые и знаменитые порой оказываются в смертельной ловушке. Некоторым звёздам приходится долгие годы бороться с болезнью, но победить её удаётся не всем. Читайте на Life.ru о девяти звёздах, у которых диагностировали онкологическое заболевание молочной железы.

Авторы Андрей Горяничев