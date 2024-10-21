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21 октября, 04:16

За ночь над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны продолжают работу по уничтожению вражеских беспилотников в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что за последний час было сбито уже три украинских БПЛА. Ещё один дрон уничтожили около двух часов ночи.

По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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Всего же за ночь сбито 18 беспилотников в четырёх регионах России. Помимо Брянской ВСУ атаковали в Ростовской, Курской и Орловской областях.

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Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Артём Гапоненко
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