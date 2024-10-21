Боец «Ахмата» Аид заявил, что Курская область побила рекорд по сложности боёв
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что боевые действия в Курской области достигли рекордов сложности. В беседе с ТАСС он отметил, что интенсивность боёв была особенно высокой в начале вторжения ВСУ 6 августа, когда у его группы не было времени даже на сон и еду.
До начала атак Вооружённых сил Украины на российский регион отряд Аида успел побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве. Он отметил, что бои в этих местах также были сложными, но их интенсивность оказалась ниже, чем в Курской области.
По словам командира, в Курской области против Вооружённых сил РФ действуют более десяти бригад ВСУ и наёмников, включая бойцов западных частных военных компаний. Он напомнил, что ранее все боеспособные подразделения, включая так называемую пожарную 47-ю бригаду, были переброшены именно в этот регион.
Министерство обороны сообщило о значительных потерях украинских вооруженных сил в ходе боевых действий в регионе. По предоставленным данным, потери противника составили более 25 050 военнослужащих. Кроме того, киевский режим лишился 167 танков, 83 боевых машин пехоты и 103 бронетранспортёров. Также ВС РФ уничтожили девять установок HIMARS и шесть MLRS американского производства.
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