Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что боевые действия в Курской области достигли рекордов сложности. В беседе с ТАСС он отметил, что интенсивность боёв была особенно высокой в начале вторжения ВСУ 6 августа, когда у его группы не было времени даже на сон и еду.

До начала атак Вооружённых сил Украины на российский регион отряд Аида успел побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве. Он отметил, что бои в этих местах также были сложными, но их интенсивность оказалась ниже, чем в Курской области.

По словам командира, в Курской области против Вооружённых сил РФ действуют более десяти бригад ВСУ и наёмников, включая бойцов западных частных военных компаний. Он напомнил, что ранее все боеспособные подразделения, включая так называемую пожарную 47-ю бригаду, были переброшены именно в этот регион.