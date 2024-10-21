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21 октября, 05:05

Именинник заживо сгорел в бане, когда отмечал свой день рождения в Подмосковье

Именинник заживо сгорел в бане, когда отмечал свой день рождения в подмосковном СНТ «Горка» в районе Раменского. У его друга, который пытался спасти его, сломаны два ребра, пишет SHOT.

Ярослав. Фото © SHOT

Ярослав. Фото © SHOT

По данным журналистов, в пятницу вечером 28-летний банковский работник Ярослав позвал своих друзей отмечать день рождения на дачу. Они выпивали и веселились. В какой-то момент мужчины вышли из бани, как вдруг она загорелась.

Компания быстро выбежала на улицу и заметила, что виновника торжества с ними нет. Оказалось, что он уснул на втором этаже бани. Друзья пытались его вытащить, но не получилось: огонь не давал пройти им к Ярославу. Лишь один из них смог пробраться и попытался спасти именинника, но тоже не смог. В итоге ему пришлось прыгать в окно, чтобы не сгореть внутри, — у него сломаны 10-е и 11-е рёбра. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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Ранее сообщалось, что тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР нашли в Подмосковье.

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SHOT

Андрей Бражников
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