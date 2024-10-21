Смертника из США в последний момент спасли от казни за невозможное преступление

В Техасе за несколько минут до приведения смертного приговора в действие остановили казнь мужчины. По заключению экспертов, преступление, из-за которого он проходил по «зелёной миле», невозможно совершить. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Роберт Робертсон с дочерью. Фото © X / Innocence Project

Человек по имени Роберт Робертсон должен был быть казнён 17 октября. Его адвокаты пытались убедить Верховный суд пересмотреть вердикт, но получили отказ. В поддержку приговорённого выступил Конгресс штата Техас. Поскольку этот орган не может отменять судебные решения, была найдена другая лазейка. Все члены единогласно проголосовали за то, чтобы обвиняемый явился на слушания спустя неделю.

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий, которые обычно являются непримиримыми соперниками, здесь сработали слаженно, подав свою апелляцию за считанные минуты до казни. Пока судьи рассматривали ходатайство, исполнение приговора отложили на четыре часа, а затем и Верховный суд принял решение отложить смертную казнь.

Робертсона приговорили к смерти после того, как в 2002 году ночью он проснулся, услышав плач своей дочери, которая выпала из колыбельки. Он успокоил ребёнка, уложил его обратно в кроватку и сам отправился на боковую. Утром он нашёл девочку с посиневшими губами без сознания. Спасти ребёнка врачи уже не смогли. После вскрытия врач постановил, что следы травм имеют насильственное происхождение, а другой медицинский эксперт счёл, что причиной смерти стал синдром детского сотрясения, произошедший по вине отца. Защита ссылалась на исследования, в которых само существование такого синдрома ставилось под сомнение.

Юристы указывают, что девочка могла скончаться, поскольку болела воспалением лёгких в последние дни своей жизни. Ей выписали лекарства с содержанием кодеина и прометазина, которые, как выяснилось позже, опасны для детей, поскольку могут затруднять дыхание, что и произошло в её случае.