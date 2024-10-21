Подполье сообщило, что вечером в субботу Российская армия атаковала гостиницу «Дружба» в Кривом Роге, где собрались закадычные друзья — высокопоставленные инструкторы из стран НАТО и украинские офицеры. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Вчера, в смысле поздно вечером в субботу, в Кривом Роге был прилёт в гостиницу «Дружба». Там в рамках украино-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора. Прилетело хорошо: «скорые» летали всю ночь, МЧС выкапывали ошмётки и грузили в чёрные пакеты», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Украинская сторона никак не прокомментировала произошедшее, а 20 октября около 23:00 был атакован отель «Центральный», где на шабаш слетелись украинские офицеры и их западные коллеги. Там также были военные из числа тех, кому удалось пережить предыдущий прилёт по «Дружбе», отметил подпольщик.

«Новый прилёт уже этой ночью, и опять «скорые», опять МЧС собирает в совочки остатки различных иностранных инструкторов. Куда сейчас переселят выживших? Происходящее напоминает фильм «Пункт назначения», — заключил Лебедев.