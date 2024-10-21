Двух мужчин задержали на Алтае за вербовку россиян в террористическое сообщество
В Алтайском крае полиция задержала двух местных жителей, которых заподозрили в вербовке россиян для совершения диверсий, пропаганде терроризма и экстремизма. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СК.
«Один из подозреваемых 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности», — уточнили в ведомстве.
Второй подозреваемый — 57-летний житель Первомайского района. По данным следствия, он состоит в террористическом сообществе. Вербовку россиян он осуществлял с января 2022 года по октябрь 2024 года. Силовики пресекли преступную деятельность и провели обыски по месту жительства задержанных. Возбуждены два уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности». Оба подозреваемых арестованы.
Ранее сообщалось, что ФСБ по Псковской области пресекла деятельность местного жителя, который собирал для разведки Украины информацию о воинских и гражданских объектах в городе. По данным силовиков, россиянин вышел на связь с людьми из общественного гуманитарного проекта, который управляется ГУР МО Украины. Организация проводила вербовку для совершения диверсий в России.
Life.ru