Двух мужчин задержали на Алтае за вербовку россиян в террористическое сообщество

В Алтайском крае полиция задержала двух местных жителей, которых заподозрили в вербовке россиян для совершения диверсий, пропаганде терроризма и экстремизма. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СК.

«Один из подозреваемых 58-летний житель города Барнаула является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности», — уточнили в ведомстве.

Второй подозреваемый — 57-летний житель Первомайского района. По данным следствия, он состоит в террористическом сообществе. Вербовку россиян он осуществлял с января 2022 года по октябрь 2024 года. Силовики пресекли преступную деятельность и провели обыски по месту жительства задержанных. Возбуждены два уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности». Оба подозреваемых арестованы.