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21 октября, 07:32

Замёрзшую 54-летнюю туристку спасли с вершины горы в Приморье

В Приморье спасатели эвакуировали с горы Пидан замёрзшую 54-летнюю туристку

В Приморском крае с горы Пидан эвакуировали 54-летнюю туристку с переохлаждением. Спасатели совместно с волонтёрами помогли женщине и передали её медикам для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

С горы в Приморье эвакуировали 54-летнюю туристку. Видео © Telegram / МЧС Приморского края

По данным ведомства, всё произошло ближе к полуночи 19 октября. 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Такое сообщение поступило в центр управления в кризисных ситуациях. Оказалось, что туристке стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. На горе с ней остался брат. На следующее утро пострадавших нашли туристы из другой группы, поставили палатку и перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили её и все вместе начали ждать спасателей.

«Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтёры «Примпоиска». Уже днём спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтёры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров», — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Ей оказывают всю необходимую помощь.

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Ранее Life.ru рассказал о мужчине, которого спасли в крымских горах. Он заблудился вместе с собачкой в районе села Скалистое в Бахчисарайском районе. В поисковой операции участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники. Мужчину удалось найти, его хвостатый друг также спасён.

Обложка ©

Telegram / МЧС Приморского края

Наталья Афонина
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