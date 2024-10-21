Порядка 170 военных ВСУ было ликвидировано за минувшие выходные на Харьковском направлении. Военнослужащие двух элитных стрелковых батальонов противника уничтожены и выведены из зоны боевых действий с момента, как ВС РФ вошли в Петропавловку, что в трёх километрах от Купянска. Об этом пишет SHOT.

С начала штурма Петропавловки российским военным удалось в разы сократить количество западной техники ВСУ — благодаря ударам по пунктам временной дислокации, где она базировалась. Уничтожено около 140 военнослужащих противника.

По данным SHOT, также экипаж Су-34 ВКС РФ нанёс авиаудары по позициям 116-й бригады ВСУ в селе Кучеровка на том же направлении, в результате чего было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ. Бойцы из этой элитной бригады проходили обучение за рубежом, у них были танки — американские Abrams и немецкие Leopard 2, а также шведские боевые машины пехоты CV-90.