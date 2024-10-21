Су-34 против Leopard: Армия России за выходные проредила «элиту» ВСУ на 170 голов
ВС РФ за выходные уничтожили 170 солдат ВСУ на Харьковском направлении
Порядка 170 военных ВСУ было ликвидировано за минувшие выходные на Харьковском направлении. Военнослужащие двух элитных стрелковых батальонов противника уничтожены и выведены из зоны боевых действий с момента, как ВС РФ вошли в Петропавловку, что в трёх километрах от Купянска. Об этом пишет SHOT.
С начала штурма Петропавловки российским военным удалось в разы сократить количество западной техники ВСУ — благодаря ударам по пунктам временной дислокации, где она базировалась. Уничтожено около 140 военнослужащих противника.
По данным SHOT, также экипаж Су-34 ВКС РФ нанёс авиаудары по позициям 116-й бригады ВСУ в селе Кучеровка на том же направлении, в результате чего было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ. Бойцы из этой элитной бригады проходили обучение за рубежом, у них были танки — американские Abrams и немецкие Leopard 2, а также шведские боевые машины пехоты CV-90.
Ранее подполье сообщило, что ВС РФ три ночи наносили удары по гостиницам, где всё это время пытались провести собрание офицеры ВСУ и представители НАТО. После каждого прилёта на место, чтобы доставать из-под завалов останки, приезжали сотрудники МЧС.
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