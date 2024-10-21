В Санкт-Петербурге заканчивается бабье лето: Город ожидают ветра и дожди
Синоптик Колесов: В ближайшую неделю в Петербург придут ветра и дожди
Петербург ожидают ветра и дожди. Фото © Life.ru
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предрёк окончание бабьего лета в городе и ухудшение погоды. И хотя ночи продолжат быть тёплыми, северную столицу ожидают ветра и дожди.
Уже этим вечером холодный атмосферный фронт подойдёт к Санкт-Петербургу. Также возможен небольшой дождь, ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление понижается, а облачность увеличивается.
Впрочем, эта неделя в городе будет относительно тёплой: столбики термометров будут показывать +10 градусов, но с ветрами и небольшими дождями. А впереди Петербург ожидает похолодание.
А ранее Life.ru рассказал о звездопаде Ориониды, который можно будет увидеть уже сегодня ночью. При ясной погоде явление можно будет наблюдать с полуночи до рассвета на юго-восточном горизонте.