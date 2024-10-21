В Санкт-Петербурге заканчивается бабье лето: Город ожидают ветра и дожди

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предрёк окончание бабьего лета в городе и ухудшение погоды. И хотя ночи продолжат быть тёплыми, северную столицу ожидают ветра и дожди.

Уже этим вечером холодный атмосферный фронт подойдёт к Санкт-Петербургу. Также возможен небольшой дождь, ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление понижается, а облачность увеличивается.

Впрочем, эта неделя в городе будет относительно тёплой: столбики термометров будут показывать +10 градусов, но с ветрами и небольшими дождями. А впереди Петербург ожидает похолодание.