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21 октября, 08:38

В Санкт-Петербурге заканчивается бабье лето: Город ожидают ветра и дожди

Синоптик Колесов: В ближайшую неделю в Петербург придут ветра и дожди

Петербург ожидают ветра и дожди. Фото © Life.ru

Петербург ожидают ветра и дожди. Фото © Life.ru

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предрёк окончание бабьего лета в городе и ухудшение погоды. И хотя ночи продолжат быть тёплыми, северную столицу ожидают ветра и дожди.

Уже этим вечером холодный атмосферный фронт подойдёт к Санкт-Петербургу. Также возможен небольшой дождь, ветер усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление понижается, а облачность увеличивается.

Впрочем, эта неделя в городе будет относительно тёплой: столбики термометров будут показывать +10 градусов, но с ветрами и небольшими дождями. А впереди Петербург ожидает похолодание.

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А ранее Life.ru рассказал о звездопаде Ориониды, который можно будет увидеть уже сегодня ночью. При ясной погоде явление можно будет наблюдать с полуночи до рассвета на юго-восточном горизонте.

Алена Пенчугина
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