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21 октября, 08:04

Регистрацию багажа в аэропортах России хотят доверить пассажирам

Ассоциация аэропортов просит разрешить пассажирам самим регистрировать багаж

Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила разрешить авиапассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж при вылете в аэропортах. Инициатива призвана упростить процесс оформления перевозочных документов для тех, кто регистрируется онлайн, передают «Ведомости».

Предложение уже направлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта, в ведомстве подтвердили получение письма.

Авторы инициативы подчеркнули, что внедрение автоматизированных систем для регистрации багажа в терминалах поможет оптимизировать работу аэропортов и уменьшить очереди на стойках регистрации.

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Life.ru

Марина Фещенко
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