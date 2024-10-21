Регистрацию багажа в аэропортах России хотят доверить пассажирам

Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила разрешить авиапассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж при вылете в аэропортах. Инициатива призвана упростить процесс оформления перевозочных документов для тех, кто регистрируется онлайн, передают «Ведомости».

Предложение уже направлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта, в ведомстве подтвердили получение письма.

Авторы инициативы подчеркнули, что внедрение автоматизированных систем для регистрации багажа в терминалах поможет оптимизировать работу аэропортов и уменьшить очереди на стойках регистрации.