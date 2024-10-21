Более 250 пар смогут пожениться в новогодние праздники в Москве

Загсы Москвы увеличивают количество дат для свадеб в новогодние праздники — таким образом, более 250 пар смогут пожениться с 3 по 8 января включительно. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С каждым новым сезоном все больше молодоженов выбирают новогодние праздники для своей свадьбы, именно поэтому мы пересмотрели график работы дворцов бракосочетания и увеличили количество доступных дат в этот период. Это даст возможность парам легче спланировать свое событие, добавив в него атмосферу праздника и волшебства», — отметила Ракова.

С 2020 года столичные загсы работали всего четыре дня новогодних каникул — с 4 по 7 января. Сейчас же у молодожёнов появится ещё два дополнительных дня, чтобы сыграть свадьбу. Прием заявлений уже открыт, и подать их можно как электронно, так и лично в пяти дворцах бракосочетания.