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21 октября, 08:58

Артемий Лебедев назвал «мегаглобальнейшую» проблему России

Артемий Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры глобальной проблемой страны

Дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры компьютера крупной проблемой нашей страны. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил он.

Блогер напомнил, что напечатать знаки препинания в России значит нажать на клавишу Shift. В латинской же раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и нажимать на дополнительные клавиши не нужно. Артемий Лебедев призвал властей России немедленно урегулировать эту проблему. По его мнению, данный вопрос «нужно начать решать прямо завтра».

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Кстати, в начале января текущего года компания Microsoft вместе партнёрами планировала добавить новую кнопку на клавиатуру впервые за 30 лет. На раскладке должна была появиться клавиша, обеспечивающая быстрый доступ к помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) — Copilot. До этого Microsoft добавлял кнопку Win, запускающую меню «Пуск».

Наталья Афонина
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