Артемий Лебедев назвал «мегаглобальнейшую» проблему России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры компьютера крупной проблемой нашей страны. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил он.

Блогер напомнил, что напечатать знаки препинания в России значит нажать на клавишу Shift. В латинской же раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и нажимать на дополнительные клавиши не нужно. Артемий Лебедев призвал властей России немедленно урегулировать эту проблему. По его мнению, данный вопрос «нужно начать решать прямо завтра».