Артемий Лебедев назвал «мегаглобальнейшую» проблему России
Артемий Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры глобальной проблемой страны
Дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры компьютера крупной проблемой нашей страны. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».
«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил он.
Блогер напомнил, что напечатать знаки препинания в России значит нажать на клавишу Shift. В латинской же раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и нажимать на дополнительные клавиши не нужно. Артемий Лебедев призвал властей России немедленно урегулировать эту проблему. По его мнению, данный вопрос «нужно начать решать прямо завтра».
Кстати, в начале января текущего года компания Microsoft вместе партнёрами планировала добавить новую кнопку на клавиатуру впервые за 30 лет. На раскладке должна была появиться клавиша, обеспечивающая быстрый доступ к помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) — Copilot. До этого Microsoft добавлял кнопку Win, запускающую меню «Пуск».