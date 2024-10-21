Стало известно, какие стикеры для Telegram могут заразить телефон вирусами
IT-эксперт Геллер: Telegram-стикеры со сторонних сайтов могут содержать вирусы
Активных пользователей Telegram предупредили об опасности скачивания наборов стикеров со сторонних сайтов. Они могут содержать в себе вирусы и нанести непоправимый вред устройству. Об этом заявил IT-эксперт Артём Геллер в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, авторы подобных ресурсов вместо забавных картинок могут «подсунуть всё что угодно». Проблем удастся избежать, если скачивать стикеры непосредственно из Telegram. В таких изображениях точно можно быть уверенными.
«Если вы скачали набор стикеров для Telegram в самом приложении — проблем нет, но если вы ищете на стороннем пиратском сайте, вам могут подсунуть всё что угодно, включая вирусы», — отметил Геллер.
В целом Telegram является одной из любимых площадок мошенников. Например, недавно правоохранители вычислили новую обманную схему для пользователей этого мессенджера. Аферисты рассылают вирусы на устройства пользователей, используя рассылку apk-файлов под видом фотографий в Telegram. МВД России предупреждает, что фотографии не могут иметь расширение APK. Это указывает на вредоносное ПО. Если вы получили подобное сообщение, обязательно избегайте скачивания таких файлов.