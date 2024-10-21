Стало известно, какие стикеры для Telegram могут заразить телефон вирусами

Активных пользователей Telegram предупредили об опасности скачивания наборов стикеров со сторонних сайтов. Они могут содержать в себе вирусы и нанести непоправимый вред устройству. Об этом заявил IT-эксперт Артём Геллер в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, авторы подобных ресурсов вместо забавных картинок могут «подсунуть всё что угодно». Проблем удастся избежать, если скачивать стикеры непосредственно из Telegram. В таких изображениях точно можно быть уверенными.

«Если вы скачали набор стикеров для Telegram в самом приложении — проблем нет, но если вы ищете на стороннем пиратском сайте, вам могут подсунуть всё что угодно, включая вирусы», — отметил Геллер.