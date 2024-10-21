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21 октября, 09:05

Приморье накроют ливни и штормовой ветер

Вильфанд: В среду в Приморье ожидаются ливни и ветер до 27 м/с

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре в Приморье. Фото © Life.ru

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре в Приморье. Фото © Life.ru

Интенсивные осадки в Приморском крае должны пройти уже в эту среду, 23 октября, порывы ветра могут достигать 27 м/с. При этом температура воздуха повысится. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное повышение температуры произойдёт не только в Приморье, но и в Хабаровском крае. Если говорить о Владивостоке, то в понедельник и вторник значения превысят норму на 6-8 градусов, температура будет в диапазоне от +14 до +18 градусов», — уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

Тем временем гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре в Приморье. На реках края ожидается подъём уровня воды на 10-50 см, возможны локальные подъёмы до 70 см. Жителям Приморского края порекомендовали воздержаться от выходов на туристические маршруты и в леса.

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Ранее синоптик рассказал, что в столицу зима придёт на 20 дней позже обычного. Суровый холод и снежный покров в Москве ожидаются только в начале декабря.

Алена Пенчугина
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