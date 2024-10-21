Появилось видео смертельного падения фуры с путепровода на ж/д пути в Петербурге

В Санкт-Петербурге началась проверка по факту жуткого ДТП на Московском шоссе. Фура упала на железнодорожные пути с путепровода. В результате аварии начался пожар, водитель погиб на месте, сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель фуры погиб в результате аварии в Санкт-Петербурге на Московском шоссе. Видео © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

«Около 10 часов утра на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева», — говорится в сообщении.

Сгоревшая фура. Фото © МЧС России

Водитель вылетел из кабины, а тягач упал прямо на ж/д пути под путепроводом. На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность погибшего водителя фуры. Госавтоинспекция также сообщила, что на месте ДТП уже открыта одна полоса для движения. Водителей попросили быть крайне осторожными, а лучше выбирать места объезда.