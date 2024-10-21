Любителей поковырять в носу напугали угрозой занести себе пневмококк

Привычка ковырять в носу не только нарушает нормы этикета, но и может нанести вред здоровью. Есть высокий риск повредить слизистую носа и занести инфекцию, заявила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Самой опасной заразой, которая может попасть в организм человека через нос, является пневмококковая инфекция. По словам доктора, носителями этой бактерии являются 90% популяции, поэтому шансы подцепить болячку очень высоки. А, согласно зарубежным исследованиям, привычка ковырять в носу есть у 17% людей. Медик считает, что желание почистить нос возникает из-за скопления слизи или возникновения корочек внутри.

«Патологическая тяга к исследованию недр носа называется ринотиллексоманией и является проблемой психологической. Стоит обратиться к психотерапевту, чтобы найти причину и работать с ней», — рассказала Чиркова в беседе с NEWS.ru.

Чтобы избавиться от привычки, также необходимо утром и вечером чистить носовые ходы при помощи тёплой воды. Детей от ковыряния в носу хорошо отвлекают игрушки-антистрессы. Врач подчеркнула, что их нельзя ругать, наказывать и тем более смеяться.