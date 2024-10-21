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21 октября, 10:11

Четверо граждан Узбекистана изнасиловали девушку в московском парке

Следствие ходатайствует об аресте четырёх мигрантов из Узбекистана, которых обвиняют в групповом изнасиловании соотечественницы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации следствия, ночью 20 октября четверо мигрантов вышли на охоту в парк рядом с улицей Краснобогатырской в городе Москве, где в их лапы попалась соотечественница. Пока трое насильников терзали девушку, четвёртый стоял на стрёме.

Все четверо приезжих были задержаны. Теперь следствие будет ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее в подмосковном Красногорске прохожие спасли девушку от мигранта, который домогался её на улице. Насильник настиг жертву в безлюдном месте вечером и пытался сорвать с неё одежду, однако на помощь подоспели случайные спасители.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Владимир Озеров
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