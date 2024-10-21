Московский врач незаконно положил уголовника в психушку и сам оказался за решёткой

В Москве задержан заведующий организационно-методическим отделом 13-й психиатрической клинической больницы (ПКБ) Эдуард Федин. Его подозревают в мошенничестве, сообщает газета «Известия».

По данным следствия, Федин помог фигуранту уголовного дела о растрате 600 миллионов рублей. Адвокаты обвиняемого договорились с врачом о госпитализации в ПКБ № 13. Там фигуранту поставили диагноз и провели экспертизу, по результатам которой признали невменяемым.

Сейчас в отношении Федина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Чертановский суд отправил медика под домашний арест, следует из карточки дела.