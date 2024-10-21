Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил в своем Telegram-канале, что альтернативой созданию противовеса США может стать тотальная война, способная привести к полному уничтожению человечества. Он также отметил, что другой возможный сценарий — это полный распад Соединенных Штатов.

По словам Медведева, мир без баланса сил не сможет существовать даже десятилетия в нынешних условиях. Если Запад не осознает эту простую истину, последствия будут катастрофическими. Он подчеркнул, что это не ситуация, в которой гибель одних приведет к победе других.

Политик также привел слова русского поэта Фёдора Тютчева, который в 1864 году утверждал, что союз между Россией и Западом невозможен, поскольку последний всегда будет стремиться навредить первому. Медведев отметил, что за прошедшие 160 лет в политике и отношении Запада к России ничего не изменилось. Он добавил, что новый баланс в мире может быть достигнут через образование союзов, таких как ШОС и БРИКС, а также развитие отношений со странами Глобального Юга.