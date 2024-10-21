Дмитрий Медведев предупредил об угрозе тотальной войны
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил в своем Telegram-канале, что альтернативой созданию противовеса США может стать тотальная война, способная привести к полному уничтожению человечества. Он также отметил, что другой возможный сценарий — это полный распад Соединенных Штатов.
По словам Медведева, мир без баланса сил не сможет существовать даже десятилетия в нынешних условиях. Если Запад не осознает эту простую истину, последствия будут катастрофическими. Он подчеркнул, что это не ситуация, в которой гибель одних приведет к победе других.
Политик также привел слова русского поэта Фёдора Тютчева, который в 1864 году утверждал, что союз между Россией и Западом невозможен, поскольку последний всегда будет стремиться навредить первому. Медведев отметил, что за прошедшие 160 лет в политике и отношении Запада к России ничего не изменилось. Он добавил, что новый баланс в мире может быть достигнут через образование союзов, таких как ШОС и БРИКС, а также развитие отношений со странами Глобального Юга.
А ранее Дмитрий Медведев оценил предложение американского лидера и хозяина овального кабинета Джо Байдена о переговорах по ядерному разоружению. Он припомнил Гитлера и провёл параллель с перемирием СССР с Германией в 1945 году, отметив, что контакты Москвы и Вашингтона по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ) без каких-то условий бессмысленны.
Life.ru